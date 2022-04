مباحثات أمريكية إيطالية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر الوزارة في العاصمة الإيطالية روما، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور الديمقراطي كريس كونز.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول الصراع الروسي-الأوكراني وليبيا وإيران والتعاون بشأن تغير المناخ ومكافحة جائحة كوفيد-19.

FM @luigidimaio welcomed a delegation from the US Senate🇺🇸 led by Sen @ChrisCoons for an exchange of views on the Russian-Ukrainian conflict, Libya, Iran, and cooperation on climate change and fighting COVID pandemic

— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) April 22, 2022