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مباحثات أمريكية إيطالية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: السبت، 23 أبريل 2022 - 22:50 نُشر: السبت، 23 أبريل 2022 - 22:50
دولي
الخارجية الإيطالية
"دي مايو" يستقبل وفدا من الشيوخ الامريكي

استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر الوزارة في العاصمة الإيطالية روما، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور الديمقراطي كريس كونز.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول الصراع الروسي-الأوكراني وليبيا وإيران والتعاون بشأن تغير المناخ ومكافحة جائحة كوفيد-19.

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