مباحثات أمريكية تركية حول الأزمة الليبية

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مباحثات في العاصمة التركية أنقرة، حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحث نورلاند مع نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران دعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا وفي مقدمتها أزمة مصرف ليبيا المركزي.

ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “أقدّر المشاورات القيّمة في أنقرة مع نائب وزير الخارجية دوران والمديرة العامة أولجن حول كيفية تعاون المجتمع الدولي بأكمله لدعم المفاوضات التي تسهّلها الأمم المتحدة – ليس فقط لمعالجة الأزمة الحالية في ليبيا المتعلقة بالمصرف المركزي، ولكن أيضاً لحلّ الانقسامات السياسية الكامنة من أجل تأمين مستقبل مستقر وديمقراطي للشعب الليبي”.