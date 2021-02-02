مباحثات أمريكية تركية حول الوضع في ليبيا

بحث إبراهيم قالن مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان عددا من القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة “الأناضول”، بأن الجانبين بحثا العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة والوضع في سوريا وليبيا ومنطقة شرقي المتوسط، وكذلك قضايا قبرص وأفغانستان وقره باغ، ومحاربة وباء فيروس كورونا والتغير المناخي.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولان “أكدا السعي إلى علاقات طويلة الأمد متينة وبناءة خلال الفترة القادمة”.

وأضافت أن المسؤولين “اتفقا في الرأي بضرورة تعزيز حلف الناتو والقيام بخطوات لتعزيز السلام والاستقرار في العالم والمنطقة”.