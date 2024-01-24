مباحثات أمريكية مصرية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات يُجريها حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “سعدت أنا ونائب مساعد وزير الخارجية هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا برنت بفرصة تبادل وجهات النظر مع السفير المصري مصطفى في طرابلس اليوم”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “ناقشنا السبل التي يمكن من خلالها لمصر والولايات المتحدة العمل مع جميع الأطراف الليبية لحل القضايا السياسية العالقة ودفع العملية السياسية”.