مباحثات أممية أمريكية لتعزيز العملية السياسية والإصلاح الاقتصادي في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، المستشار الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية، مسعد بولس والوفد المرافق له، لبحث المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

وناقشت المباحثات جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع العملية السياسية قُدمًا، مع التركيز على توصيات اللجنة الاستشارية والانخراط مع القيادات الليبية وجميع فئات الشعب.

وأكد الطرفان على دعم الولايات المتحدة لتعزيز العملية السياسية، مشددين على أهمية تنسيق الجهود المشتركة، كما تطرقا إلى التأثيرات السلبية للانقسامات السياسية وعدم الاستقرار الأمني على الاقتصاد الليبي، مع مناقشة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتعزيز بيئة مستدامة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.