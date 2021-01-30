مباحثات إيطالية أمريكية حول الأوضاع في ليبيا

ناقش وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد اوستن، في مكالمة هاتفية، القضايا الرئيسة للأمن الدولي وعلى رأسها ليبيا والتوترات في البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن الجانبين تطرقا لاستعداد البيت الأبيض لإجراء مراجعات للقرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في السياسة الخارجية، فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا.

وحول الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي؛ أشارت الصحيفة إلى أن الجانبين اتفقا على أن هناك بعض الدلائل على أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على وشك تغيير موقف إدارته فيما يتعلق بالملف الليبي حول التدخلات الخارجية والتأكيد على تسهيل الحوار بين الليبيين والدعم الكامل لعمل الأمم المتحدة.

وفي سياقٍ ذي صلة، ثمن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي يوم الخميس “العلاقات الثنائية الممتازة” بين روما وواشنطن.

وأشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما، إلى أن المكالمة ركزت على الملفات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ليبيا.