مباحثات إيطالية أمريكية حول الوضع في ليبيا

كشف المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو عن عقد مشاورات مكثفة مع عديد من المحاورين والمحللين المؤسسيين في واشنطن بشأن الملف الليبي.

وشدد أورلاندو في اجتماع له مع وزارة الخارجية الأمريكية على الأولوية المشتركة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة بليبيا نحو الانتخابات باعتبارها الطريقة الوحيدة للتغلب على الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام.

وأكد الجانبان على أهمية تجنب الأطراف الليبية للأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار، ومتابعة الحوار والتسوية الشاملة، والحفاظ على حيادية المؤسسات السيادية، وضمان شفافية عائدات النفط بليبيا.