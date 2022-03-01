مباحثات إيطالية تونسية آخر التطورات في ليبيا

بحث مبعوث الخارجية الإيطالية إلى ليبيا نيكولا أورلاندو مع خبراء في وزارة الخارجية التونسية تطورات الاوضاع في ليبيا.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية، إنّ الجانبان تطرقا إلى ضرورة الدعوة لعقد الانتخابات، والتأثير المحتمل للأزمة الأوكرانية على أمن ليبيا.

وذكر أورلاندو، عبر تويتر أنّ البلدين اتفقا على ابراز تركيزهما المشترك على استقرار ليبيا ووحدتها وضرورة الاستجابة لدعوة الليبيين لإجراء انتخابات.

وأعرب المبعوث الإيطالي عن قلق روما وتونس بشأن الأحداث في أوكرانيا وتأثيرها على أمن ليبيا واستقرارها.