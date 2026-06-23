مباحثات استراتيجية بين طرابلس وأنقرة بالقضايا الأمنية

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي اليوم الثلاثاء رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وتركيا، إلى جانب توسيع مجالات التنسيق في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم جهود الأمن والاستقرار، ويعزز مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتشاور عبر القنوات الرسمية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التنسيق المستمر، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، والتي تشمل ملفات متعددة أبرزها التعاون الأمني وتبادل الخبرات، بما يواكب التطورات الإقليمية ويعزز الاستقرار.