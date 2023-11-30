مباحثات بريطانية أمريكية حول دعوة «باتيلي» لاجتماع الأطراف الليبية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 18:30 | آخر تحديث: 30 نوفمبر 2023 - 18:32 نُشر: الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 18:30
ليبيا
القائم بأعمال السفارة الامريكية يلتقي السفير البريطاني

بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي بيرندت، مع سفير المملكة المتحدة في ليبيا مارتن لونغدن، الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى الأطراف الليبية الرئيسة للجتماع من أجل القضايا السياسية التي تقف أمام الانتخابات.

وقال بيرندت في منشور له نشرته السفارة الأمريكية على منصة “أكس”: “كان من دواعي سروري أن ألتقي أمس بسفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن.. وناقشنا الدعوة المهمة التي وجهها الممثل الخاص للأمين العام باتيلي إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها”.

آخر تحديث: 30 نوفمبر 2023 - 18:32
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً