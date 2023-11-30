مباحثات بريطانية أمريكية حول دعوة «باتيلي» لاجتماع الأطراف الليبية

بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي بيرندت، مع سفير المملكة المتحدة في ليبيا مارتن لونغدن، الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى الأطراف الليبية الرئيسة للجتماع من أجل القضايا السياسية التي تقف أمام الانتخابات.

وقال بيرندت في منشور له نشرته السفارة الأمريكية على منصة “أكس”: “كان من دواعي سروري أن ألتقي أمس بسفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن.. وناقشنا الدعوة المهمة التي وجهها الممثل الخاص للأمين العام باتيلي إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها”.