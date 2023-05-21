مباحثات بين الرئاسي ومجلس الدولة حول إنجاز القوانين الانتخابية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح.



وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية والوصول للانتخابات خلال العام 2023م.

يأتي ذلك في حين، وصل أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 من مجلسي النواب والدولة إلى المغرب، اليوم الأحد، لاستكمال المناقشات حول القوانين الانتخابية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن عضو اللجنة عز الدين قويرب قوله، إن اللجنة ستعقد اجتماعات في المغرب للتصويت على المواد الخلافية. ‏