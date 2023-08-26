مباحثات بين الرئاسي ومجلس الدولة حول الدفع بالعملية السياسية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وناقش اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، وتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين، بالإضافة إلى استعراض الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة.

كما بحث اللقاء تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.