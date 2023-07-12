مباحثات بين القنصل الليبي ووالي إسطنبول لمعالجة ملف الإقامات المنتهية لليبيين

بحث القنصل العام الليبي في إسطنبول صلاح الدين الكاسح، مع والي إسطنبول داوود غول، انتهاء مدة إقامة عدد من الليبيين.

وجرى الاتفاق على التعامل مع الحالات التي يمكن معالجتها بما فيها الإنسانية كالمرضى ومرافقيهم، وتسهيل عملية ترحيل المخالفين لفترات طويلة، بشكل سلس.

واستعرض الطرفان جهود التعاون فيما يتعلق بانتهاء مدة الإقامة لعدد من الليبيين وذلك إما بمعالجة الحالة التي يمكن معالجتها أو الترحيل بشكل سلس بالتعاون مع القنصلية عبر التبادل الفوري للمعلومات.

واتفق الطرفان على تشكيل خط إتصال دائم يتعلق باستثناء الحالات الإنسانية مثل المرضى ومرافقيهم الذين لم يتقدموا بالحصول على تأشيرة أو إقامة علاجية، حيث سيتم تبادل الأسماء لتفادي إيقاف المرضى أو مرافقيهم نتيجة للإجراءات الجديدة.

من جانبه، أكّد والي اسطنبول أنّه سيقوم بتكثيف التعاون والمباحثات مع القنصلية الليبية في تركيا بما يضمن حماية الليبيين المقيمين أو المرضى ومرافقيهم.

وأعلن والي بدأه فعليا بترتيب اجتماع عاجل مع إدارة الهجرة والوزارات المعنية «الخارجية والداخلية والصحة» لضمان سير الترتيبات بشكل سريع.

يذكر أنّ القنصل العام صلاح الدين الكاسح أكد خلال الاجتماع أن مسؤوليته لمعالجة ملفات الليبيين تستهدف المقيمين في كل الولايات التركية وليس في اسطنبول وحدها.