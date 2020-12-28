مباحثات تركية روسية حول مستجدات الأزمة الليبية

يعتزم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقد اجتماعا غدا الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي الروسية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الروسي- التركي سيرغي ماركوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أن الاجتماع سيناقش بعض القضايا الإقليمية العالقة، لا سيما النزاع في إقليم قره باغ ولكن الأزمة الليبية ستتصدر النقاش.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد أكد مؤخرًا أن بلاده تتعاون مع عدة دول لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.