مباحثات حول آليات استراد الأموال الليبية في الخارج

عُقِد بمقر مكتب استرداد الأموال الليبية، وإدارة الأصول المستردة (LARMO) بالعاصمة طرابلس، اجتماع تقابلي مع ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوربي بليبيا،

ويأتي الاجتماع لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتفعيل آليات المساهمة في تعزيز قنوات التواصل مع الدول الحاضنة للأصول والأموال الليبية بالاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وحضر الاجتماع رئيس مكتب ليبيا ليزا بات، ونائب رئيس (DG) بشمال إفريقيا غيوم فأين، ومديرة إدارة البرامج لوسيا سانتو تشيونى، ومدير البرامج ببعثة الاتحاد الأوربي بليبيا فينسينى سياس، وعن مكتب (لارمو) رئيس وحدة التعاون الدولي محمد جمعة، ومستشار مدير العام للمكتب ورؤساء الوحدات بالمكتب.

وأكدت رئيس مكتب ليبيا ليزا بات خلال الاجتماع، بأن البعثة تقف وبكل قوة إلى جانب المكتب وجهوده من أجل استرداد الأموال الليبية بالخارج واستخدامها بما يعود بالنماء والتنمية على ليبيا إضافة إلى جاهزية البعثة لدعم المكتب في مجال تنمية القدرات البشرية بما يعزز مستوى الأداء المتميز للكادر الوظيفي لمكتب “لارمو”.

وفى نهاية الاجتماع، عبر رئيس وحدة التعاون الدولي محمد جمعة، عن امتنان المكتب لجهود بعثة الاتحاد الأوربي الداعمة من أجل استرداد الأموال الليبية بالخارج واستخدامها بما يعود بالتنمية والرخاء على الشعب الليبي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز شبكة التواصل والتعاون المشترك بين مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة (LARMO) مع الهيئات والمنظمات الدولية.