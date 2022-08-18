مباحثات حول آليات عمل قطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اجتماعاً موسعاً، بمقر المؤسسة في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدراء المكاتب والإدارات بالوزارة.

وناقش الاجتماع آليات عمل قطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تحسين أوضاع المستخدمين و معالجة مشاكل التأمين الصحي والتدريب و الزيادة المقررة لمرتبات العاملين، إضافة إلى العديد من الأمور الفنية المتعلقة بنشاط القطاع منها الحفاظ على المكامن من أجل ضمان الإنتاج الآمن وتحقيق أعلى معامل استرداد للنفط، وغيرها.