مباحثات حول أوضاع الجالية الليبية في تركيا

عقد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، اجتماعا مع السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش تركز حول أوضاع الجالية الليبية في تركيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الاجتماع خُصِص لمناقشة الصعوبات التي تواجه الليبيين في تركيا فيما يتعلق بالإقامات والإجراءات المتفق عليها بين الدولتين لمعالجة هذا الملف.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير إدارة الهجرة التركية بشأن المعالجات المقترحة والاتفاق على إيفاد وفد ليبي من ذوي الاختصاص، لاقتراح الخطوات التنفيذية لتنظيم الإجراءات القانونية .