مباحثات حول إطلاق خطة منظمة الصحة العالمية في ليبيا

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح، اجتماعا بديوان الوزارة في طرابلس، مع ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا أحمد زويتن.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول تطوير القطاع الصحي، والعمل على إطلاق الخطة العامة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا خلال الـ5 سنوات القادمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

كما بحث الاجتماع إطلاق مبادرة رقمنة النظام الصحي لتعزيز نظام المعلومات الصحية وإنتاج البيانات والمعلومات لتمكين اتخاذ القرار القائم على الأدلة، وضمان التخصيص المناسب لموارد الرعاية الصحية، وتقييم تأثير العديد من التدخلات وتعزيز المساءلة والشفافية.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى تسلّم مخازن جهاز الإمداد الطبي، شحنة من أدوية أورام الأطفال بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للنفط عام 2021 تحت إشراف وزارة الصحة.