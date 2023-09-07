مباحثات حول استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحث الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وإمكانية عودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

بدوره أبدى السفير التركي استعداده لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا، مؤكدا حرص أنقرة الدائم على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع ليبيا.