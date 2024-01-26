مباحثات حول التعاون بين المصرف المركزي والولايات المتحدة

استعرص محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند، علاقات التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جريمي بيرندت.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس” أن نورلاند استعرض مع الكبير التقدم المحرز لتمويل إعادة الاعمار في درنة ومناطق أخرى متضررة من الفيضانات بدعم تقني من المؤسسات الدولية، مرحبا بصدور تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا الذي قام به البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدّد الوفد الأمريكي خلال اللقاء على أهمية النزاهة لمصرف ليبيا المركزي واستقلاليته وغيره من المؤسسات السيادية الليبية، وعلى الحاجة الى منظومة موحدة ومنصفة وشفافة لتخصيص الإيرادات العامة لفائدة الشعب الليبي عبر أنحاء البلاد مثل اللجنة المالية العليا التي تم تشكيلها السنة الماضية.

كما بحث اللقاء أيضا التعاون القائم بين مصرف ليبيا المركزي والولايات المتحدة عبر برنامج ليبيا للإدارة المالية العمومية الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.