مباحثات حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين ليبيا وبريطانيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا مارتن لونغدن، آلية تفعيل لجنة المتابعة الليبية البريطانية، وسُبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وذكرت وزارة الاقتصاد على صفحتها في فيسبوك أن اللقاء استعرض ملف الشركات البريطانية العاملة في ليبيا ومعالجة أوضاعها القانونية والمالية.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة تتابع ملف الشركات البريطانية وأحيلت أوضاعها المالية الي مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية والجهات ذات العلاقة حتى تتمكن من استئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها بكافة المناطق.

وأكد الحويج، أن المملكة المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا، كما أعرب عن رغبة الحكومة الليبية في تعزيز العلاقات مع الحكومة البريطانية على كافة المستويات، وخلق شراكة اقتصادية تُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة بدولة ليبيا.

وأبدى الحويج استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات والمستثمرين من المملكة المتحدة، والعمل مع المؤسسات الاقتصادية الحكومية بالمملكة لتنظيم زيارات رسمية ولقاءات ثنائية تضم أصحاب الاعمال بهدف خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

من جهته عبّر سفير المملكة المتحدة عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع ليبيا ، وحرص الشركات البريطانية على استئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها.

وطلب الوزير الحويج من إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي التنسيق مع المكتب التجاري بالسفارة البريطانية بشأن تفعيل لجنة المتابعة الليبية البريطانية والترتيب لزيارات رسمية بمشاركة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الاعمال.