مباحثات حول الوضع المالي والاقتصادي للدولة الليبية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ورؤية الديوان في مواجهة المخاطر المحتملة خلال المرحلة القادمة، وسبل التخفيف من حدتها ومعالجة آثارها، بما يضمن استقرار الأوضاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الأحد، بمقر الديوان في طرابلس، بحضور المديرة المؤقتة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أليسون نوبل، وممثلين عن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية ومسؤولين من الوكالة، إلى جانب مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان.

وأفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الديوان والوكالة الأمريكية.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير الموارد البشرية وأدلة العمل، وتمديد الاتفاقية الموقعة بين الديوان والوكالة لمدة عامين قادمين، للتوسع في عمليات التطوير وتطبيق أدلة العمل الرقابي في جانبها العملي.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية العمل الرقابي في هذه المرحلة، والرفع من مستوى الشفافية والإفصاح، من خلال دعم نتائج وتوصيات الديوان وتعزيز دورها في المساءلة وإنفاذ القانون.