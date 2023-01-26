مباحثات حول تسوية الديون المستحقة لليبيا على موريتانيا

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، اليوم الخميس في العاصمة السنغالية داكار، مع محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا.

جاء ذلك على هامش قمة داكار (2) التي انعقدت تحت شعار “الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية” وبصفته محافظ دولة ليبيا في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وتم خلال اللقاء بحث السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة موضوع تحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي، بالإضافة إلى بحث موضوع تسوية الديون المستحقة لدولة ليبيا على جمهورية موريتانيا.