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مباحثات حول تعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 16 مايو 2022 - 22:02 | آخر تحديث: 16 مايو 2022 - 22:03 نُشر: الإثنين، 16 مايو 2022 - 22:02
ليبيا
وزارة الدفاع

بحثت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، مع نظيرتها الإيطالية، سُبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل الشتيوي، مع وفد إيطالي برئاسة نائب مدير مكتب التعاون الدولي والاتصال الخارجي بوزارة الدفاع الإيطالية.

وأفادت وزارة الدفاع الليبية بأن الاجتماع يأتي استمراراً للتعاون المشترك بين الدولة الليبية وجمهورية إيطاليا لاسيما بين وزارتي الدفاع بالبلدين.

وبحث المجتمعون تعزيز سُبل التعاون العسكري بما يكفل الاحترام المتبادل بين البلدين.

آخر تحديث: 16 مايو 2022 - 22:03
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