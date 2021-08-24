مباحثات حول تعزيز التعاون الليبي الأوروبي

عقد ‏وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، وبحضور مدراء إدارات التعاون الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية ، اجتماعاً موسعاً، بمقر الوزارة في طرابلس، مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع، بحث تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم في عديد المجالات، والمتوقفة منذ 2008.

كما ناقش الاجتماع، إمكانية انضمام دولة ليبيا إلى برامج الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

وناقش الاجتماع أيضاً، ملف الهجرة غير الشرعية، وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبي غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبين، انطلاقاً من شهر سبتمبر القادم، لتوطيد أواصر العلاقات بين ليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.