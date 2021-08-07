مباحثات حول تعزيز التعاون وعودة الشركات التركية إلى ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، بقصر وحيد الدين بإسطنبول التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وبحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.

وفي وقت لاحق، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا بمشاركة وفدي البلدين.

وجرى الاجتماع مغلقا في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وضم الوفد التركي إلى جانب أردوغان، وزيرا الخزانة والمالية لطفي ألوان، والتجارة محمد موش، وحاكم البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان سفر طوران.