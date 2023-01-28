مباحثات حول تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال

أجرى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الجمعة، مباحثات في العاصمة السنغالية داكار حول تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس السنغالي ماكي سال، على هامش مشاركته في قمة داكار (2) التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة السنغالية، والتي انعقدت تحت شعار “الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية”.

وبحث الوزير بصفته محافظ دولة ليبيا في البنك الإفريقي للتنمية، السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، بالإضافة إلى موضوع تفعيل الاستثمارات الليبية في دولة السنغال واستقطاب استثمارات ليبية جديدة في مجال العقاري والزراعي وصيد الأسماك والصناعات الغذائية.