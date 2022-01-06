مباحثات حول تفعيل العملية الدستورية لإنجاح الانتخابات

عقدت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، اجتماعاً مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتمَّ خلال اللقاء، الوصول إلى رؤية مشتركة حول مستجدات العملية السياسية وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، مبنية على ضرورة تفعيل العملية الدستورية لإنجاح الانتخابات القادمة.

كما أكدت اللجنتان على أهمية استمرار التواصل والتباحث بينهما في هذا الشأن، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

وفي سياقٍ ذي صلة، التقى رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، الأربعاء، بديوان مجلس النواب في طرابلس، مع رئيس ولأعضاء لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس، للاطلاع على سير عمل اللجنة.

وقدم رئيس اللجنة نصر الدين مهنى شرح وافي عن اللقاءات التي قامت بها اللجنة ونتائج أعمالها.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب المُكلف على أهمية عمل اللجنة وضرورة تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

يُشار إلى أن لجنة خارطة الطريق بمجلس النوّاب، أعلنت في وقت سابق، عزمها عقد لقاءات أخرى موسعة، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.