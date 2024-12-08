مباحثات حول تفعيل اللجنة الليبية التونسية وتطوير منفذ رأس إجدير

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، بديوان الوزارة في طرابلس، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، وسفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى ليبيا لسعد العجيلي، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية والوفد المرافق لهم.

ورحب الشهوبي في مستهل اللقاء، بوزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي ومرافقيه، وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين من خلال التعاون الجاري في كافة المجالات.

وأشار الوزير إلى الترتيبات الخاصة بتفعيل اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة من أجل حلحلة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه استكمال أوجه التعاون المشترك والتي من بينها استكمال تطوير منفذ رأس إجدير، ومتابعة ديون الشركات التونسية لدى الجانب الليبي ووضع برنامج لتسديدها التزاما بالاتفاقات التي أبرمت في هذا الشأن.

بدوره أشاد وزير الاقتصاد التونسي بحسن الاستقبال والضيافة مثمنا جهود الوزير الليبي في دعم وتطوير العلاقات التونسية الليبية ووضع حلول سريعة لعدة قضايا تهم مصلحة الشعبين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات الليبية.

هذا واتفق الجانبان على مواصلة الاجتماعات بين كافة الجهات بالدولتين لوضع برنامج تعاون يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.