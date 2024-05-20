مباحثات حول تنظيم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الليبي

استقبل وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، بديوان الوزارة في طرابلس، وزير العمل والتأهيل علي العابد، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد ومدير أمن طرابلس لواء خليل وهيبة، ومدير إدارة الشؤون القانونية لواء عبد الحميد التواتي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، فقد ناقش اللقاء آلية العمل في تنظيم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الليبي وإعادة تنظيمها والاستفادة منها وفق الإجراءات القانونية واللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.

وتم الاتفاق على مقترح مشروع بين الوزارتين لتسهيل الإجراءات للعمالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وإحالة المقترح إلى رئاسة الوزراء في أقرب وقت للنظر فيه واعتماده.