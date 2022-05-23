مباحثات حول تنظيم حركة التنقل بمعبر رأس إجدير

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، مع السفير التونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في ليبيا وتونس.

وبحث اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتنظيم حركة المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين والمنفذ البري رأس إجدير تحديداً، واقتراح منفذ آخر بديل لحركة الشاحنات لتخفيف المختنقات المرورية للمسافرين.

كما تم خلال اللقاء، اقتراح تدشين خط بحري وعودة حركة الطيران للخطوط التونسية.

وتم الاتفاق على زيادة عدد الرحلات بين مطار مصراتة وتونس، ومطار تونس وسبها، ومطار الأبرق وتونس.

وتطرق اللقاء إلى سُبل تكثيف لجان التنسيق الأمني للمطارات من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية بين البلدين لتقييم المطارات وتسريع عودة الرحلات بين الدولتين، بالإضافة إلى التطرق لقرر منع الاتحاد الأوروبي دخول شركات الطيران الليبية لأجوائه، أو استخدام المطارات الأوروبية، وكذلك الاستعانة بالاستشارات الفنية لعودة الطائرات الأوروبية للأجواء الليبية.