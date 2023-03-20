مباحثات حول دور الأحزاب في تنفيذ المبادرة الأممية

عُقِد في العاصمة التونسية، اجتماع ضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مع رئيس تكتل “إحياء ليبيا” المرشح الرئاسي عارف النايض، ورئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبي فتحي الشبلي.

وجرى خلال الاجتماع حوار مطول حول مبادرة المبعوث الأممي الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري 2023م.

كما تطرق الاجتماع إلى دور الأحزاب السياسية في تنفيذ هذه المبادرة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبدالله التقاز رئيس تجمع الأحزاب الليبية، انظمام تكتل “إحياء ليبيا” برئاسة المرشح الرئاسي الدكتور العارف النايض إلى التجمع.

وأصبح بذلك عدد الأحزاب المنضمين لتجمع الأحزاب الليبية أكثر من 31 حزباً سياسياً معتمداً، ويعتبر أكبر تجمع سياسي على الساحة الليبية، حيث يضم التجمع أحزابا من مدينة بنغازي ومن الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، ما يجعله ممثلاً قوياً لكافة أطياف الشعب الليبي.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.