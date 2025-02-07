مباحثات دعم المبادرات الشبابية والرياضية مع مصر

بحث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، مع نظيره وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة آليات دعم المبادرات الشبابية والرياضية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، ومد جسور التواصل بين الشباب الرياضي في البلدين الشقيقين.

وخلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الرياضية وتبادل الزيارات بين الفرق والمنتخبات الوطنية الليبية والمصرية في مختلف المسابقات الرياضية العربية الأفريقية.