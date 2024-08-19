مباحثات روسية أذربيجانية لتحديد الخطوات المستقبلية

عقدت اليوم الاثنين في “باكو”، مباحثات موسعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في إطار زيارة الدولة التي يجريها “بوتين” إلى أذربيجان.

وأشاد الرئيس الروسي في مستهل المباحثات، “بمستوى العلاقات الروسية الأذربيجانية”، مشددا على أن “المباحثات في الإطار الموسع تعد فرصة لتحديد خطوات تطوير العلاقات بين البلدين للمرحلة المقبلة”.

وأشار بوتين، “إلى أن كافة الاتفاقات المبرمة عام 2022 يتم تنفيذها، حيث يساهم العمل الموسع في تحديد الخطوات المستقبلية بعلاقات البلدين”.

من جهته، أشاد علييف، “بالعلاقات الثنائية”، مشيرا إلى “وتيرة تطورها الإيجابية على الدوام”، وقال: “متمسكون بتعزيز التعاون في كافة المجالات، ونحن على ثقة بأن زيارتكم خطوة مهمة على هذا الطريق”.

هذا ووصل “بوتين” أمس الأحد إلى العاصمة “باكو” في إطار زيارة دولة تستمر يومين، تهدف لتعزيز العلاقات بين روسيا وأذربيجان، وتربط روسيا وأذربيجان علاقات تاريخية واستراتيجية منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق، وخلال زمن الإمبراطورية الروسية، حيث لعبت روسيا دورا محوريا في استقلال أذربيجان عن الدولة الفارسية، واعترفت بها كدولة مستقلة في أعقاب الثورة البلشفية عام 1917، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أسست موسكو وباكو لعلاقات جديدة في 4 أبريل 1992، يستمر تعزيزها في إطار تحالف وشراكة استراتيجيين، ويقوم التعاون بين البلدين على أساس 170 معاهدة واتفاقية في جميع المجالات، بما فيها 50 اتفاقا اقتصاديا.