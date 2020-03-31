مباحثات روسية أمريكية للتعاون العملي في مكافحة كورونا

يستمر بحث الجوانب العملية لهذا الموضوع على مستوى المختصين. [أرشيفية/سبوتنيك]

أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء، أنه بناء على اتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن ترامب وبوتين تطرقا إلى مساعدة طبية روسية للولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الاثنين، حيث “أشارا إلى أهمية التعاون الدولي” في مجال التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف: “بناء على اتفاقات بين الرئيسين، يستمر بحث الجوانب العملية لهذا الموضوع على مستوى المختصين”.

وكان ترامب ذكر أمس أن روسيا أرسلت طائرة محملة بمواد طبية للولايات الأمريكية للمساعدة في ردع تفشي وباء كورونا في البلاد.

ووصف بيسكوف المحادثة التي بادر إليها الرئيس الأمريكي، بأنها كانت “غنية ومطولة وبناءة جدا”، وشهدت “تبادلا مفصلا للمعلومات الخاصة بالتدابير التي يتخذها بلدانا في إطار مكافحة فيروس كورونا”.

وشدّد بيسكوف على أن أيا من بلدان العالم لم يكن مستعدا، بل ولم يكن بوسعه أن يكون مستعدا لاندلاع عدوى مثل وباء فيروس كورونا الحالي.

ونوه بأنه ليس بمقدور أي نظام رعاية صحية في العالم أن يمر عبر هذه الفترة العصيبة دون أن يواجه صعوبات في غاية الخطورة، وفق قوله.

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