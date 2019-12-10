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مباحثات سد النهضة..إتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 10 ديسمبر 2019 - 11:36
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إجتماع واشنطن حول سد النهضة 

قال وزيرا الخارجية والري المصريان إن المساعي الأميركية حيال أزمة سد النهضة تستهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، وأن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق قبل 15 يناير المقبل.

وقد تم في أعقاب الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاثة والولايات المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول التاريخ المذكور سلفا.

وأكد وزيرا الخارجية والري في مصر على أهمية انخراط الدول الثلاثة في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23  مارس 2015، بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.

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وثمن الوزيران دور الولايات المتحدة، من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له، لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

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