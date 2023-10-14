مباحثات سعودية أمريكية حول الأوضاع في غزة

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة السعودية الرياض، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء على أهمية العمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من جهته، أكد بلينكن على أهمية العمل المشترك لتفادي امتداد الأزمة الراهنة، مشيرا إلى ضرورة العمل على حماية المدنيين وإقامة مناطق آمنة وإيصال مساعدات إلى غزة.

🎥 | خلال استقباله نظيره الأمريكي سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan: الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية ونحن بحاجة إلى العمل معاً للتأكد من السماح بوصول المساعدات الإنسانية pic.twitter.com/utJrdLFGwl — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 14, 2023

وأفادت قناة “الإخبارية” الرسمية السعودية، بأن الوزيرين “بحثا خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتوفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، فضلا عن تزويد النازحين بالاحتياجات الغذائية بسبب الحصار في القطاع”.

خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يؤكد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، ويشدد على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها pic.twitter.com/WhJGHs8brM — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 14, 2023

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي للسعودية ضمن جولة بالمنطقة شملت أول أمس الخميس إسرائيل، وأمس الجمعة كلا من الأردن وقطر والبحرين.