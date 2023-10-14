مباحثات سعودية أمريكية حول الأوضاع في غزة

عين ليبيا | نُشر: السبت، 14 أكتوبر 2023 - 18:56 نُشر: السبت، 14 أكتوبر 2023 - 18:56
دولي
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وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الأمريكي

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة السعودية الرياض، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء على أهمية العمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من جهته، أكد بلينكن على أهمية العمل المشترك لتفادي امتداد الأزمة الراهنة، مشيرا إلى ضرورة العمل على حماية المدنيين وإقامة مناطق آمنة وإيصال مساعدات إلى غزة.

وأفادت قناة “الإخبارية” الرسمية السعودية، بأن الوزيرين “بحثا خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتوفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، فضلا عن تزويد النازحين بالاحتياجات الغذائية بسبب الحصار في القطاع”.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي للسعودية ضمن جولة بالمنطقة شملت أول أمس الخميس إسرائيل، وأمس الجمعة كلا من الأردن وقطر والبحرين.

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