مباحثات صينية أمريكية حول الشؤون البحرية

أفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن الصين والولايات المتحدة عقدتا الجولة الأولى من مشاوراتهما حول الشؤون البحرية أمس الجمعة في بكين.

وأوضحت الوزارة الخارجية في بيان، اليوم السبت، إن الجانبين تبادلا بشكل صريح ومتعمق وبناء الرؤى بشأن الوضع البحري والأمن والاقتصاد البحريين.

وأشار البيان إلى أن الصين عبرت عن مخاوف جدية بشأن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة وعمليات الاستطلاع القريبة المتكررة التي تستهدف الصين ودعم انتهاكات واستفزازات من دول في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتواصل لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.

يُشار إلى أن أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة للمساهمة في الرخاء المشترك وتحقيق المنافع للعالم أجمع.

جاء ذلك في رسالة تهنئة له، يوم 25 أكتوبر الماضي، إلى الاجتماع السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية.

وذكرت الرسالة أنه استنادا إلى المبادئ الثلاثة للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين مستعدة للعمل مع الجانب الأمريكي لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وإدارة الخلافات بشكل مناسب.

وأشار الرئيس الصيني في رسالته، إلى أن بكين مستعدة أيضا لتضافر الجهود مع واشنطن لمواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تقدم كل منهما والعمل على تحقيق الرخاء المشترك من أجل “تقديم المنافع لكلا البلدين والعالم بأسره”.

في غضون ذلك، من المقرر أن يصل وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى واشنطن، يوم غد الخميس، وسط توترات دولية متعددة منها العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب أوكرانيا والأزمة التايوانية، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين.