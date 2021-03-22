مباحثات صينية روسية حول العلاقات مع واشنطن

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، حول مجموعة من القضايا الدولية وسير العلاقات مع الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الخارجية الروسية، في بيان، أن الوزيرين أطلعا بعضهما بعضا خلال اللقاء، الذي جرى في مدينة غويلين الصينية، على سير علاقات كل من روسيا والصين مع الولايات المتحدة، كما بحثا مجموعة من القضايا الملحة للأجندة العالمية.

وأوضح البيان أن الطرفين تطرقا إلى مسألة التعاون في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والأوضاع في كل من أفغانستان وميانمار، وقضية الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن “اللقاء جرى في أجواء من الثقة والصداقة وأكد وحدة المواقف إزاء المواضيع التي تم بحثها”، مضيفة أن المحادثات ستستمر غدا الثلاثاء.

وبدأ لافروف الاثنين، زيارة عمل إلى الصين حيث من المقرر أن يُناقش مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.