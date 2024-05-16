مباحثات في بروكسل حول رفع حظر الطيران الليبي على أوروبا

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مباحثات في بروكسل، مع المفوضة الأوروبية للمواصلات أدينا فالين، لمتابعة أعمال اللجنة المشتركة بين مصلحة الطيران المدني الليبية ووكالة الطيران الأوروبية (EASA) والنتائج التي توصلت إليها، بحضور فريق الوكالة ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك.

واستعرض الجانبان التقرير الفني المقدم في ديسمبر الماضي من مصلحة الطيران المدني والملاحظات الفنية الواردة بشأنه.

وأشادت المفوضة الأوروبية بالتقدم الملحوظ والبرنامج الإيجابي لتطوير منظومة الطيران المدني الليبية وفق نتائج اللجنة التوجيهية لمشروع برنامج (EASA) للدول الأورومتوسطية.

كما استعرضت فالين الخطوات المتخذة في الاتفاقية المبرمة بين المنظمة الدولية للطيران المدني (أيكاو) ومصلحة الطيران المدني التي تساهم في استكمال الاشتراطات الأوروبية.

واعتبرت المفوضة الأوروبية أن متابعة رئيس الوزراء الدبيبة لهذا الملف ستساهم في معالجته ورفع الحظر عن الطيران الليبي على الأجواء الأوروبية.

بدوره شدد الدبيبة على أهمية التعاون في هذا الملف لأهميته للمواطن الليبي والدولة الليبية، وخلق ظروف جيدة لعودة الشركات والاستثمار بين أوروبا وليبيا.