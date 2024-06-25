مباحثات في بنغازي حول العملية الانتخابية المرتقبة

التفى خليفة حفتر رفقة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وبحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

وأفاد المكتب الإعلامي بقوات حفتر، بأنه جرى خلال اللقاء التباحث حول التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد حفتر على دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي، كما شدّد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية، على حد قوله.