مباحثات في تونس حول المسار السياسي الليبي

التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة التونسية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس جوي هود، رفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب ما أفادت الخارجية التونسية، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة وتعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض اللقاء لمسار السياسي في ليبيا، حيث ذكّّر الوزير التونسي بموقف بلاده الثابت حول ضرورة أن يكون الحل ليبياً – ليبياً في إطار من التوافق وبملكية وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة.

وثمّن الدبلوماسيان الأمريكيان، دور تونس الإيجابي لدفع المسار السياسي في ليبيا واحتضانها للعديد من اللقاءات بين الأشقاء الليبيين مساهمة منها في تشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.