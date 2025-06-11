مباحثات في طرابلس لتطوير برامج تدريبية بمجال مكافحة «الهجرة غير الشرعية»

عُقد في العاصمة طرابلس لقاء رسمي بين وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، وفيكتور ماكاي، مدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD).

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز في تطوير سياسات الهجرة وتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى مناقشة فرص تنفيذ برامج تدريبية وبناء القدرات الفنية في مجال إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يتماشى مع أولويات ليبيا في تنظيم ملف العمالة الأجنبية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد الوزير علي العابد الرضا على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة، مشيدًا بخبرة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في دعم الحكومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنمية القدرات المؤسسية ذات الصلة.

من جهته، أعرب فيكتور ماكاي عن استعداد المركز لتعزيز التعاون مع ليبيا، وتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطوير سياسات متكاملة وعادلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.