مباحثات في موزمبيق لتفعيل مشروع الأرز الليبي

أجرى سفير دولة ليبيا لدى موزمبيق صالح البوعيشي، مباحثات رسمية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الموزمبيقيين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لنتائج زيارة وفد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إلى جمهورية موزمبيق، والتنسيق الجاري لإعادة تفعيل مشروع زراعة الأرز التابع للمحفظة.

وبحسب ما أفادت المحفظة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد اجتمع السفير مع رئيسة البرلمان الموزمبيقي مارغاريدا آدموجي تالابا، ووزيرة الخارجية الموزمبيقية ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس.

وأعربت المسؤولتان عن الدعم الكامل من قبل الرئيس الموزمبيقي وحكومة موزمبيق للمشروع، مؤكدتين استعداد الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استئناف العمل بنجاح.

هذا، وكان وفد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار قد قام بزيارة إلى موزمبيق خلال شهر يناير الماضي، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة، وتم الاتفاق على تخصيص موقع بديل للمشروع يتميز بخصوبة التربة ووفرة الموارد المائية، إلى جانب مناقشة الإجراءات القانونية اللازمة لدعمه.

وفي وقت سابق، أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية في ختام زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصطفى أبوفناس إلى جمهورية موزمبيق.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس مجلس إدارة المحفظة نجاح التوصل إلى اتفاق مع وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات في موزمبيق، بشأن تخصيص مساحة بديلة من الأراضي، مما يشكل خطوة محورية وحاسمة نحو استئناف مشروع زراعة الأرز.

وفي إطار الجهود المتواصلة للإسراع في إعادة تفعيل المشروع بكفاءة وفعالية، عقد وفد المحفظة عدة اجتماعات وزيارات ميدانية مكثفة، كان أبرزها الاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 يناير، حيث التقى الوفد، برفقة السفير الليبي لدى موزمبيق، مع محافظ محافظة “قازا” التي تم تحديدها كموقع بديل لتنفيذ المشروع، نظرًا لما تتمتع به من تربة خصبة ووفرة في الموارد المائية اللازمة للزراعة.

وضمن التحضيرات الفنية لاستئناف المشروع، أجرى فريق من المهندسين المتخصصين، التابعين لإحدى الشركات المتخصصة في مجال زراعة ومعالجة الأرز، عملية فحص شاملة لمعدات المصنع. وأظهرت نتائج المعاينة أن نسبة صلاحية المعدات الحالية تُقدر بنحو 80%، مع توصية بإجراء بعض عمليات الصيانة والاستبدال الجزئي لضمان استعادة القدرة التشغيلية الكاملة للمصنع وفق أعلى معايير الكفاءة.

كما شهد يوم الجمعة 17 يناير اجتماعًا هامًا مع مدير وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات، تم خلاله الاتفاق على الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لاستئناف المشروع.

وفي اليوم نفسه، التقى رئيس مجلس إدارة المحفظة، برفقة السفير الليبي، مع مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الموزمبيقية، حيث أكد المسؤول الموزمبيقي على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وأبدى دعم الوزارة الكامل والتزامها بتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان نجاحه.

يذكر أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.