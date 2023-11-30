مباحثات في موسكو حول سُبل حل الأزمة الليبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة النائب الأول مسعود عبيد، والوفد المرافق لهما، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بالعاصمة الروسية موسكو.

وناقش اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الحالية وكسر الجمود السياسي عبر الانتخابات، إضافة لتطورات الأوضاع بالشرق الأوسط لاسيما فلسطين.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وفي وقت سابق، التقى تكالة والوفد المرافق له، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة للتعاون بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس الدوما عبر تبادل الزيارات وإنشاء فريق تواصل لتنسيق العمل بين الجانبين.