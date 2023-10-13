مباحثات قطرية أمريكية حول التوترات في الشرق الأوسط

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، بقصر لوسيل في الدوحة، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حالياً ضمن جولة في المنطقة لبحث التوترات في الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك، بحسب ما أفاد الديوان الأميري القطري.

وأكد أمير قطر خلال اللقاء، على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليمياً، كما أكد على موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين.

بدوره قال بلينكن إنه أعرب خلال لقائه بأمير دولة قطر، عن تقديره لجهود الدوحة في تأمين عودة الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.