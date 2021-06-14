مباحثات قطرية مصرية في الدوحة

عقد وزير خارجية مصر، سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات رسمية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة، وبحضور وفدي البلدين.

ووصل وزير الخارجية المصري، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ويتمحور محتوى الرسالة حول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على “بيان العلا” في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة، لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

تبدأ الآن جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية #سامح_شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين. pic.twitter.com/52P86R3qLc — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 14, 2021

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تعمل على “طي صفحة الماضي” مع قطر، لتحقيق المصلحة الوطنية وتقوية الروابط مع الأشقاء العرب.

وتأتي تصريحات الوزير المصري، بعد أن شهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع “بيان العلا” في يناير الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية آخري.

وأضاف شكري ذلك خلال مقابلة مع فضائية “صدى البلد” الخاصة: “نعمل على طي صفحة الماضي وإزالة السلبيات والشوائب المترتبة على المقاطعة مع قطر، لتعود العلاقات إلى وتيرتها الطبيعية لتحقيق المصلحة وتعزيز الأمن وتقوية الروابط مع الأشقاء العرب”.

وتابع: “مصر تسير بشكل متأن لتقييم مدى استفادتها من عودة العلاقات مع قطر، بهدف الانطلاق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات بخطى ثابتة”.

وأردف يقول: “كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر واستقرارها يتم تناولها وتقييم مدي استجابة قطر لكل الشواغل المصرية”.

وردا على سؤال بشأن ضمانات عدم عودة الدوحة إلى سياسات تعارضها القاهرة، قال شكري: “وجود آليات ومؤسسات مصرية قادرة على رصد واتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح البلاد”.

ومطلع العام الجاري، جرى إعلان اتفاق المصالحة بين أطراف الأزمة الخليجية، التي انطلقت بمقاطعة كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر في يونيو 2017.

وفي 3 مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية القطري، أول زيارة لمصر منذ إعلان المصالحة، كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 أبريل الماضي، اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للتهنئة بحلول شهر رمضان.