مباحثات لإعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بأن اللقاء يأتي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وبحث الجانبان الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبيين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات.

هذا وأكدت المنقوش البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية، حسب قولها.

من جانبه نقل القائم بالأعمال الأمريكي تأكيد دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي.