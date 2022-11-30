مباحثات لإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات ليبيا وتونس

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع وزير الصحة التونسي علي المرابط، على هامش زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له لدولة تونس.

وناقش الطرفان بحضور رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للاهتمام بالأمن الدوائي، وإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة الليبية.

كما بحث اللقاء، سُبل الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراته للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية.