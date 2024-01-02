مباحثات لاستضافة ليبيا اجتماع وزراء دفاع منظمة قدرة إقليم شمال أفريقيا

عقد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً بين وزارة الدفاع والداخلية ومنظمة قدرة إقليم شمال أفريقيا، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة ليبيا اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء بالمنظمة خلال هذا العام.

وذكرت الوزارة على صفحتها في فيسبوك، أن المشاركين ناقشوا ترتيبات الاجتماع الحادي عشر لوزراء الدفاع والثاني عشر لرؤساء الأركان والخامس عشر للخبراء بدول قدرة شمال أفريقيا.

وأكد المشاركون على أهمية هذا الإجتماع الذي يأتي في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول قدرة شمال أفريقيا لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في سبيل الإعداد الجيد لهذا الاجتماع، واستعدادها لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة تفاصيل الاجتماع وترتيباته النهائية.